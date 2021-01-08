Водитель легковушки чудом выжил после аварии в Волгоградской области

Происшествия 08.01.2021 10:14
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08.01.2021 10:14
Столкновение двух «ВАЗ» на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе Волгоградской области едва не обернулось трагедией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной Главк МВД, авария произошла по вине 20-летнего водителя «ВАЗ-211440», который выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. После ДТП от «ВАЗ-21074» осталась груда металлолома. 46-летний водитель отечественной легковушки выжил после удара, его госпитализировали с травмами.
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