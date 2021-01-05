Происшествия

На юге Волгограда аварийный дом смывает подземными водами

Происшествия 05.01.2021 18:08
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05.01.2021 18:08




Четвертый день бьют тревогу жители №23 по улице Саушинской, где из-за порыва на сетях затопило подвал. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница авариной двухэтажки в Красноармейском районе Волгограда Наталья Молодцова, под землей уже образовался огромный бассейн с водой глубиной почти 1 метр. Уровень воды продолжает подниматься. За происходящим с ужасом наблюдают жильцы первого этажа, которые из своих квартир имеют доступ в индивидуальные подвальные помещения.
"В управляющей компании нам ничем помочь не могут. Сказали, доступ к вентелю в подвале есть есть только у "Концессий водоснабжения", до которых они не могут дозвониться. В аварийную службу Водоканала дозвонились мы, жильцы. Но весь фокус в том, что заявку должна направить именно УК. Замкнутый круг какой-то! Пока коммунальщики решат, кто из них должен решить проблему, наш дом смоет окончательно, - опасается Наталья.
К решению проблемы старой двухэтажки подключилась администрация района. Прибывшая на место коммунальная бригада осмотрела место повреждения внутридомовой сети.  Чтобы не допустить разморозки трубопровода, коммунальщики решили приступить к восстановительным работам не ночью, а рано утром.
Дом на восемь квартир по улице Саушинской был построен в 1952 году. Аварийным и подлежащим расселению его признали в 2015 году.

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