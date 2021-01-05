Происшествия

В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикап

Происшествия 05.01.2021 10:20
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05.01.2021 10:20


В Котельниково 77-летняя женщина скончалась, попав под колеса японского внедорожника. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне в 18.15 на улице Октябрьской. По предварительным данным, пикап «Toyota Hilux», которым управлял 29-летний мужчина, наехал на пенсионерку, когда та перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда бригады Скорой помощи. 
Еще одно ДТП с пожилым пешеходом произошла накануне около 11 утра в Центральном районе Волгограда. "Hyundai Elantra" под управлением 34-летнего водителя ехал задним ходом со стороны улицы Хиросимы в сторону Ткачева. Напротив "Чебуречной" иномарка сбила 79-летнюю женщину, которая шла по "зебре". Пенсионерку с травмами увезли в больницу.

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