В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикап

Происшествия 05.01.2021 10:20
0
05.01.2021 10:20
В Котельниково 77-летняя женщина скончалась, попав под колеса японского внедорожника. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне в 18.15 на улице Октябрьской. По предварительным данным, пикап «Toyota Hilux», которым управлял 29-летний мужчина, наехал на пенсионерку, когда та перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда бригады Скорой помощи.
Еще одно ДТП с пожилым пешеходом произошла накануне около 11 утра в Центральном районе Волгограда. "Hyundai Elantra" под управлением 34-летнего водителя ехал задним ходом со стороны улицы Хиросимы в сторону Ткачева. Напротив "Чебуречной" иномарка сбила 79-летнюю женщину, которая шла по "зебре". Пенсионерку с травмами увезли в больницу.
Реклама
Праздники в разгаре: в Волгоградской области продолжают гореть бани05.01.2021 10:02
Происшествия 05.01.2021 10:02
Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилистку04.01.2021 11:41
Происшествия 04.01.2021 11:41
Машина всмятку: два человека погибли в страшном ДТП под Волгоградом04.01.2021 11:11
Происшествия 04.01.2021 11:11
Жители двух районов Волгограда опять остались без воды04.01.2021 10:37
Происшествия 04.01.2021 10:37
В Волжском в дачном массиве выгорели коттедж и фургон04.01.2021 08:27
Происшествия 04.01.2021 08:27
Три микрорайона в Волжском до сих пор остаются без тепла04.01.2021 07:50
Происшествия 04.01.2021 07:50
«Запустили обратку»: в четыре микрорайона в Волжском возвращают отопление и горячую воду03.01.2021 20:05
Происшествия 03.01.2021 20:05
«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностями03.01.2021 18:19
Происшествия 03.01.2021 18:19
В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходы03.01.2021 16:55
Происшествия 03.01.2021 16:55
Порыв на теплотрассе в Волжском ликвидируют до конца дня03.01.2021 15:47
Происшествия 03.01.2021 15:47
В Волжском при порыве коммунальной трубы несколько человек получили ожоги03.01.2021 14:16
Происшествия 03.01.2021 14:16
В Волжском место рядом с грандиозной стройкой забросали коровьими головами03.01.2021 11:56
Происшествия 03.01.2021 11:56
Пострадавших в жутком ДТП волгоградских детей перевели в ростовскую областную больницу03.01.2021 11:24
Происшествия 03.01.2021 11:24
В Волжском подросток-водитель и его товарищ пострадали в загоревшемся автомобиле03.01.2021 09:51
Происшествия 03.01.2021 09:51
На острове Сарпинский в Волгограде всю ночь тушили пожар03.01.2021 09:00
Происшествия 03.01.2021 09:00
Реклама