Машина всмятку: два человека погибли в страшном ДТП под Волгоградом





Столкновение трех автомобилей на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» унесло жизни 37-летнего водителя ВАЗ-21099 и 20-летней пассажирки ВАЗ-211340. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне в 22.40 в Камышинском районе.

По предварительным данным, «девяносто девятая» выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-211340, за рулем которого был 22-летний мужчина. За отечественной легковушкой ехал внедорожник «Toyota Land Cruiser», 36-летний водитель которого не успел затормозить и нанес второй удар по ВАЗ-21099. От полученных травм водитель «девяносто девятой» погиб на месте ДТП. Водителя и двух пассажирок второго ВАЗ доставили в больницу, где одна из девушек скончалась.