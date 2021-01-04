Происшествия

Три микрорайона в Волжском до сих пор остаются без тепла

Происшествия 04.01.2021 07:50
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04.01.2021 07:50


Жители домов в 27, 28 и 32а микрорайонах города Волжского минувшую ночь провели без отопления и горячей воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, подачу коммунального ресурса после крупной аварии на теплотрассе планируют восстановить сегодня утром.
По состоянию на 23.00 3 января тепло было подано в дома в 25, 26, 31 и 32 микрорайонах Волжского – запустили резервную систему теплоснабжения. Чтобы добраться до нее, коммунальщики в течение дня вели откачку кипятка из ямы, образовавшейся на месте порыва на тепломагистрали №22. Работы по ликвидации ЧП продолжались всю ночь.
Напомним, ЧП случилось днем 3 января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубопровода диметром 600 мм кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25. 194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды.

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