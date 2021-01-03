«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностями

Происшествия 03.01.2021 18:19
0
03.01.2021 18:19
Шесть помп работают в настоящее время по откачке кипятка из провала на месте порыва на проезжей части в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, работы осложняются клубами пара, которые поднимаются из ямы, огромным количеством разлившегося кипятка и опустившимися сумерками.
Напомним, ЧП случилось сегодня на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубы кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25.
194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ЧП.
Реклама
В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходы03.01.2021 16:55
Происшествия 03.01.2021 16:55
Порыв на теплотрассе в Волжском ликвидируют до конца дня03.01.2021 15:47
Происшествия 03.01.2021 15:47
В Волжском при порыве коммунальной трубы несколько человек получили ожоги03.01.2021 14:16
Происшествия 03.01.2021 14:16
В Волжском место рядом с грандиозной стройкой забросали коровьими головами03.01.2021 11:56
Происшествия 03.01.2021 11:56
Пострадавших в жутком ДТП волгоградских детей перевели в ростовскую областную больницу03.01.2021 11:24
Происшествия 03.01.2021 11:24
В Волжском подросток-водитель и его товарищ пострадали в загоревшемся автомобиле03.01.2021 09:51
Происшествия 03.01.2021 09:51
На острове Сарпинский в Волгограде всю ночь тушили пожар03.01.2021 09:00
Происшествия 03.01.2021 09:00
Смерть на трассе: четверо волгоградцев погибли в лобовом ДТП в Ростовской области02.01.2021 10:20
Происшествия 02.01.2021 10:20
Два трупа нашли в гаражах под Волгоградом02.01.2021 09:23
Происшествия 02.01.2021 09:23
В жутком ДТП с фурой серьезно пострадал 24-летний волгоградец01.01.2021 12:11
Происшествия 01.01.2021 12:11
31 декабря двое жителей Волгоградской области пострадали в пожарах01.01.2021 10:47
Происшествия 01.01.2021 10:47
Зажгли по полной: шесть бань сгорели в Новый год в Волгоградской области01.01.2021 10:23
Происшествия 01.01.2021 10:23
Жители Дзержинского района Волгограда встретили Новый год без воды01.01.2021 09:36
Происшествия 01.01.2021 09:36
В Краснооктябрьском районе Волгограде новый порыв на магистральном водоводе31.12.2020 11:07
Происшествия 31.12.2020 11:07
Такси врезалось в автобус «Волжский-Волгоград-Москва»: пятеро пострадавших (ФОТО и ВИДЕО)30.12.2020 14:59
Происшествия 30.12.2020 14:59
Реклама