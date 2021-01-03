«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностями





Шесть помп работают в настоящее время по откачке кипятка из провала на месте порыва на проезжей части в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, работы осложняются клубами пара, которые поднимаются из ямы, огромным количеством разлившегося кипятка и опустившимися сумерками.

Напомним, ЧП случилось сегодня на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубы кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25.