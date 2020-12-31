Новый год – время исполнения желаний





Приближается Новый год, время, когда большинство из нас загадывает желания под бой курантов. Кто-то представляет обновленный ремонт в квартире, кто-то мечтает о машине, а кто-то о сказочном путешествии на Байкал. Конечно, можно ждать заветных подарков от Деда Мороза, а можно самому взять всё в свои руки. А если на «мечту» сразу нужной суммы нет, то можно обратиться за помощью в банк и оформить потребительский кредит. Разбираемся, как подобрать наиболее оптимальные для себя условия.





Расскажите подробнее!

Главная особенность потребительского кредита в том, что получить его можно на любые цели и при этом не нужно отчитываться перед банком, на что потрачены средства – на дизайнерский ремонт, путешествие по России или новый автомобиль. Такой кредит выдается на более короткий срок, чем ипотека, например, до 5 лет, а сумма может составлять от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Главное, чтобы после проверки всех условий банк сказал заветное «Да».





Переходим к оформлению

1. Например, в СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». В этом же разделе видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: достаточно только рассчитать свой 2 вы также можете выбрать наиболее удобный для себя день ежемесячного погашения. В зависимости от банка, это можно сделать в офисе или удаленно. Самый удобный способ – онлайн. Например, в СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». В этом же разделе видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал . Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. Кстати, в СберБанк Онлайнвы также можете выбрать наиболее удобный для себя день ежемесячного погашения.





Как получить привлекательную ставку

Если вы участник зарплатного проекта, то ставка может быть ниже. А рассмотрение заявок от своих клиентов зачастую происходит намного быстрее, ведь в банке уже имеется вся необходимая информация.

3! Для этого нужно вносить платежи по графику без рефинансирования, просрочек и досрочного погашения в течение 12 месяцев. Подать заявку на такой В СберБанке есть специальные кредитные предложения не только для зарплатных клиентов, но и тех, кто настроен на долгосрочное сотрудничество. Например, есть возможность снизить ставку по потребительскому кредиту без обеспечения, который оформлен на сумму от 300 тыс. руб. и сроком от 15 месяцев, аж на 2 процентных пункта! Для этого нужно вносить платежи по графику без рефинансирования, просрочек и досрочного погашения в течение 12 месяцев. Подать заявку на такой потребительский кредит можно до 28 января 2021 года как в отделении банка, так и в СберБанк Онлайн.

В общем, не стоит откладывать осуществление своих желаний в долгий ящик. Новый год – время чудес, не отказывайте себе в радости!





Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

1Онлайн – от англ. Online – в сети Интернет.

2Интернет-банк и мобильное приложение «СберБанк Онлайн» доступны клиентам-держателям банковских карт СберБанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

3Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — Кредит) и действуют в рамках Акции с 13.11.2020 по 28.01.2021 (далее – Акция). Через 12 месяцев пользования Кредитом возможно снижение ставки на 2% годовых по Кредиту, за исключением персональных предложений СберБанка, при условии подачи заявки в период Акции на срок Кредита от 15 месяцев, на сумму от 300 000 рублей, отсутствии частично-досрочного погашения и просрочек платежей в течение 365 дней. Валюта Кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита – 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту ПАО Сбербанк составляет 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков – 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика определяются Банком индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.



