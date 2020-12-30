Происшествия

Такси врезалось в автобус «Волжский-Волгоград-Москва»: пятеро пострадавших (ФОТО и ВИДЕО)

Происшествия 30.12.2020 14:59
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30.12.2020 14:59





Сегодня в Михайловском районе Волгоградской области в ДТП с автобусом «Волгоград-Москва» пострадали пятеро человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, авария произошла в начале десятого утра на 750 км. федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, такси компании "Таксолет"  под управлением 23-летнего водителя следовало из Астраханской области в Москву. "Ниссан"  столкнулся  с попутным автобусом «МАН», который двигался  по маршруту «Волжский-Волгоград-Москва». В результате пострадали водитель такси и четверо пассажиров – 39-летняя женщина, 8-летний и 13-летний мальчики и 18-летний юноша. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 


Автобус принадлежит компании «Волгалайн». 
Напомним, 25 декабря в Рязанской области перевернулся автобус "Волгоград-Москва", принадлежащий компании "Диана Тур". Тогда погибли четверо человек, тринадцать пострадали. 
Фото и видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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