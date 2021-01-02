В Волгоградской области продавца осудили за попытку договориться с капитаном полиции





К 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год приговорена жительница Котовского района за попытку дать взятку оперуполномоченному полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Котовского районного суда, женщина признала свою вину, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Судом установлено, что она неофициально подрабатывала продавцом в магазине зятя. В день, когда все произошло, она продала покупателю одну пачку сигарет, а через несколько минут в магазин зашли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения и потребовали документы, разрешающие реализацию табачной продукции. Но таковых у нее не оказалось. Женщина пояснила, что ранее приобрела 15 блоков сигарет у неизвестных ей торговых представителей, чтобы подзаработать. Полицейские объяснили продавщице, что она реализует контрафактную продукцию.

Женщина стала предлагать сотруднику полиции не оформлять в отношении неё административный материал и решить вопрос на месте, на что он ответил, что "договариваться" с ней не будет. Несмотря на отказ, она взяла лежащие в кассе денежные средства в общей сумме 11 000 рублей и предложила их полицейскому. Он ответил категорическим отказом, пояснив, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, и вышел на улицу. Прибывшие сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия и изъяли денежные средства, которые она предлагала в качестве взятки.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



