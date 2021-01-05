Политика

Запретные плоды от Волгоградской облдумы: какие законы приняли депутаты в 2020 году

Политика 05.01.2021 20:22
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05.01.2021 20:22


Целый ряд запретов ввела Волгоградская областная дума в 2020 году. Депутаты рьяно проявляли заботу о здоровье граждан и моральном облике подрастающего поколения. Итак, что запретили жителям Волгоградской области в 2020 году:
  • - курить на всех шести подземных станциях скоростного трамвая Волгограда. Инициатива принадлежит начальнику ГУ МВД по Волгоградской области.
  • - продавать безалкогольные энергетики детям. Для продавцов-нарушителей введены штрафы: на сумму от 3 тысяч до 120 тысяч рублей (в зависимости от формы собственности магазина).
  •  - продавать несовершеннолетним зажигалки и газовые баллончики. Авторы проекта закона пояснили, что среди подростков  распространился  новый опасного развлечения – «сниффинг», представляющий собой вдыхание паров, содержащихся в зажигалках или газовых баллончиках. За 2018-2020 годы в регионе погибло 10 детей, надышавшихся опасным веществом.
Помимо запретительных норм волгоградские «слуги народа» приняли немало других любопытных законов и постановлений. В конце марта депутаты из-за пандемии сами себя отправили на удаленный режим работы, приняв нужное постановление. С тех пор большинство думских заседаний и собраний комитетов проводятся по дистанционке. На зарплатах слуг народа новый формат работы не отразился.

Весной думцы проявили щедрость, освободив инвалидов и участников Великой Отечественной войны от оплаты коммуналки. Льготу предоставили 1155 жителям региона, которые раньше оплачивали 50% от стоимости услуг ЖКХ. 
Осенью парламентарии хлопотали за другую социальную категорию - высокопоставленных чиновников. Двое руководящих сотрудников аппарата губернатора с  позволения депутатов заняли государственные должности. Удача улыбнулась экс-замгубернатора Владимиру Попкову, который возглавил контрольное управление по противодействию коррупции, и начальнику контрольного управления Антону Безрукову. В связи с  повышением трудовой нагрузкой чиновникам назначили дополнительные выплаты к зарплатам.  

В декабре региональные законодатели укоротили перечень услуг по капремонту домов. Отныне в программу не входит усиление ограждающих несущих конструкций здания. Если стены разваливаются, то жильцам на общедомовом собрании нужно принять решение об  увеличении платы за капремонт. 
Самое громкое и скандальное решение депутатов  облдумы в 2020 году касается перевода стрелок часов. 20 августа парламентарии приняли постановление об обращении в Госдуму с просьбой внести очередные изменения в ФЗ «об исчислении времени». Общественники несколько раз пытались оспорить думский документ в судах, но тщетно. 27 декабря с согласия федерального парламента Волгоградская область перешла на московское время.

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