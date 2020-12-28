Экономика

ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году

Экономика 28.12.2020 11:48 Новости компаний
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28.12.2020 11:48 Новости компаний


Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств дал ИА «Высота 102»  Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
 - Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
 Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.

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