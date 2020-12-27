Водитель не справился: ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 27.12.2020 11:10
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27.12.2020 11:10
Два человека погибли в автомобиле «Жигули», который съехал с трассы и опрокинулся в Быковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла на автодороге «Пугачев-Энгельс-Волгоград». По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21052» («Жигули»), следовавший из Волгограда в Быково, не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП двое пассажиров «ВАЗ-21053» 37-ми и 2-х лет погибли на месте. Водитель и 11-летняя пассажирка доставлены в больницу.
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