Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской области





Деревянный дом сгорел в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали 68-летняя хозяйка и ее 35-летний сын, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в экстренных службах региона. Женщина отравилась продуктами горения, а ее сын был доставлен в больницу с ожогами.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение на пульт оперативного дежурного о пожаре в селе Умет поступило в 00:12. На улице 60 лет Октября горели деревянный дом размерами 9х9 м и хозпостройка размерами 4х8 м по всей площади. Пожарные расчеты 29-ой пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 00.37. Причина возгорания устанавливается.



