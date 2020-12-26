Общество

«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачи

Общество 26.12.2020 09:32
0
26.12.2020 09:32


Состояние 10-летнего мальчика, который получил страшные травмы в ДТП с автобусом «Волгоград-Москва», обсудили в телефонном разговоре губернатор Рязанской области Николай Любимов с министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Рязанской области, также  был определён порядок оказания медицинской помощи, в том числе привлечения ресурсов федеральных лечебных учреждений.
В настоящее время в  больницах Рязани по-прежнему остаются 10 пострадавших: 6 взрослых в ОКБ и 4 детей в ОДКБ им. Дмитриевой.
Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди 4 детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжёлом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация 3-х конечностей на разных уровнях.
Для консультации к пострадавшему ребенку приглашены специалисты из Москвы из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они высоко оценили усилия рязанских докторов, которым удалось стабилизировать состояние ребёнка. После консилиума было решено отправить его на дальнейшее лечение в НИИ НДХиТ.
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал ситуацию с ребенком: «Врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм. При перевозке ребёнка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным».
Напомним, жуткая трагедия произошла накануне. В Рязанской области в ДТП разбился автобус "Волгоград-Москва", принадлежащий компании "Диана Тур". Четыре человека погибли, 11 пострадали. Это уже вторая авария с автобусом данной фирмы. В марте 2020 года автобус "Волгоград-Москва" также перевернулся на трассе в Тамбовской области. Тогда погибли 3 человека, 15 получили травмы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
26.12.2020 10:22
Общество 26.12.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 10:08
Общество 26.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 21:46
Общество 25.12.2020 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 21:06
Общество 25.12.2020 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 17:27
Общество 25.12.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 16:23
Общество 25.12.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 13:34
Общество 25.12.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 12:50
Общество 25.12.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2020 09:31
Общество 25.12.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.12.2020 20:28
Общество 24.12.2020 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 20:13
Общество 24.12.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 17:45
Общество 24.12.2020 17:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:48
Водитель фуры снес с дороги в Волгограде грузовик с пескомСмотреть фотографии
10:22
Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Крупную партию квартир закупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
09:52
Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:32
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачиСмотреть фотографии
09:15
Больше ста тысяч жителей Волгоградской области встретят Новый год без работыСмотреть фотографии
09:00
Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»Смотреть фотографии
22:15
Суд арестовал VIP-чиновника администрации ВолжскогоСмотреть фотографии
21:46
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и СнегурочкиСмотреть фотографии
21:06
Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогатьСмотреть фотографии
19:04
Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ногиСмотреть фотографии
18:47
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:13
Скользкая погода: сильный ветер и гололед ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиковСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрацииСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободуСмотреть фотографии
15:48
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницыСмотреть фотографии
15:36
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центраСмотреть фотографии
15:22
Грохот и крики: запись с видеорегистратора на разбившемся автобусе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографии
14:06
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всехСмотреть фотографии
13:34
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Тревога усиливается: в Волгоградской области очередной рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеровСмотреть фотографии
11:40
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под РязаньюСмотреть фотографии
09:46
Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулемСмотреть фотографии
09:31
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 