



Состояние 10-летнего мальчика, который получил страшные травмы в ДТП с автобусом «Волгоград-Москва», обсудили в телефонном разговоре губернатор Рязанской области Николай Любимов с министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Рязанской области, также был определён порядок оказания медицинской помощи, в том числе привлечения ресурсов федеральных лечебных учреждений.

В настоящее время в больницах Рязани по-прежнему остаются 10 пострадавших: 6 взрослых в ОКБ и 4 детей в ОДКБ им. Дмитриевой.

Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди 4 детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжёлом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация 3-х конечностей на разных уровнях.

Для консультации к пострадавшему ребенку приглашены специалисты из Москвы из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они высоко оценили усилия рязанских докторов, которым удалось стабилизировать состояние ребёнка. После консилиума было решено отправить его на дальнейшее лечение в НИИ НДХиТ.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал ситуацию с ребенком: «Врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм. При перевозке ребёнка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным».

Напомним, жуткая трагедия произошла накануне. В Рязанской области в ДТП разбился автобус "Волгоград-Москва", принадлежащий компании "Диана Тур". Четыре человека погибли, 11 пострадали. Это уже вторая авария с автобусом данной фирмы. В марте 2020 года автобус "Волгоград-Москва" также перевернулся на трассе в Тамбовской области. Тогда погибли 3 человека, 15 получили травмы.