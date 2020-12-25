Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под Рязанью





Прокуратура Волгоградской области организовала проверку деятельности организации-перевозчика в связи с ДТП на трассе в Рязанской области с автобусом "Волгоград-Москва". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, началась надзорная проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В аварии, которая произошла сегодня ночью, погибли четыре человека, в том числе 32-летний водитель автобуса, принадлежащего компании "Диана Тур". Госпитализированы 11 человек, в их числе двое несовершеннолетних. По данным Минздрава Рязанской области, пострадавшие находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре. 11 госпитализированных будут перевезены в рязанские больницы. 7 человек доставят на машинах скорой помощи, остальных транспортируют санавиацией.

Трое из пострадавших находятся в реанимации, один из которых в очень тяжелом состоянии. Тяжелые травмы получили также двое детей.

Состояние 8 человек врачи оценивают как лёгкой и средней степени тяжести.

Известно, что возраст пострадавших детей 7, 11, 13 лет и одному мальчику около 10 лет. Также госпитализирован 17-летний подросток и взрослые 26, 32, 45, 44, 31 и 48 лет. Среди пострадавших есть житель Москвы и Подмосковья (Подольск и Видное).

По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, автобус "Волгоград-Москва", принадлежащий компании "Диана Тур", 22 марта этого года также попадал в страшное ДТП, перевернувшись на дороге в Тамбовской области. Тогда погибли три человека, 15 пострадали.

Фото: УМВД России по Рязанской области