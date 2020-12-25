Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночь

Общество 25.12.2020 11:15
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25.12.2020 11:15
Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева порекомендовала жителям региона провести новогодние праздники по-особенному. Как сообщила ИА «Высота 102» главный санитарный врач, «несмотря на некоторые признаки стабилизации и замедления темпов роста в стране и в Волгоградской области, отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, высок риск инфицирования во время поездок и путешествий».
«Хочу отметить, что сейчас не лучшее время для празднования в больших компаниях, посещения родственников и друзей. Идеальным времяпрепровождением новогодних каникул будет в близком кругу семьи. Посещайте торговые объекты только в случае необходимости, минимизируйте перемещение в общественном транспорте. При этом крайне важно соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей», - рассказала Ольга Зубарева. И порекомендовала жителям области провести предстоящие праздники без массовых гуляний и развлекательных мероприятий с осознанием того, что все они полезное дело не только для своих близких, но и для своих соседей и своего города.
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