



В рамках подписанного соглашения управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») предоставит финансовые решения и комплекс услуг по повышению финансовой грамотности членам Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть».

УК «Открытие», основываясь на экспертизе и возможностях группы «Открытие», предложит членам профсоюза МПО ПАО «НК «Роснефть» на эксклюзивных условиях индивидуальные финансовые решения, которые дают право на получение налоговых льгот от инвестирования. Компания обеспечит бесплатные консультации по налогообложению доходов от ценных бумаг и финансовых инструментов, и окажет сопровождение сотрудникам в получении налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Экспертами управляющей компании будут предоставлены услуги по обучению членов профсоюза основам инвестиционной деятельности и эффективным способам сохранения сбережений, рациональному формированию и использованию доходов.

На специальных бесплатных мероприятиях – семинарах и конференциях – члены профсоюза получат основную информацию по фондовому рынку, его инструментам, видам ценных бумаг, доходам, принципам налогообложения и условиям получения налоговых льгот, в частности в случае открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Члены профсоюза получат бесплатный доступ к образовательному порталу компаний группы «Открытие», на котором собрана обширная база знаний по теме инвестиций.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»:

«Наша компания имеет многолетний опыт эффективного управления средствами розничных инвесторов. Именно поэтому мы уделяем особое внимание вопросам повышения финансовой грамотности населения.

Для нас большая честь и ответственность поделиться нашими знаниями и экспертизой с членами профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть» и предложить сотрудникам именно те финансовые решения, которые помогут им в эффективном использовании доходов для формирования накоплений».