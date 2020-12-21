



Списание долгов с банковских карт — в последнее время обычная практика. Зачастую, это происходит неожиданно, особенно по долгам за коммунальные услуги. Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связи с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт», статья 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ существенно упрощает судебную процедуру списания долгов. Теперь кредитор имеет право направлять исполнительный документ для взыскания задолженности и понесенные судебные расходы напрямую в банк.

При этом рассмотрение дела может производиться мировым судьей без присутствия ответчика, а так называемый судебный приказ приобретает силу исполнительного листа.

Еще один неприятный момент для должника: при получении судебного приказа банк арестовывает счета должника, а кредитные и зарплатные карты фактически блокируются до списания всей суммы, указанной в исполнительном листе.

По данным самих энергетиков за одиннадцать месяцев 2020 года к списанию денежных средств с банковских карт жителей Волгограда и Волгоградской области, чей долг перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» за поставленную электроэнергию подтвержден вступившим в законную силу судебным актом, было направлено более 8000 документов на взыскание 65,5 миллиона рублей.

«ПАО «Волгоградэнергосбыт» вынуждено прибегать к крайним мерам для взыскания задолженности за потребленную электрическую энергию,— отметили в отделе по связям с общественностью ПАО. — Компания призывает граждан в полном объеме оплачивать потребленную электрическую энергию, а в случае возникновения задолженности незамедлительно принимать меры к ее погашению».

Со своей стороны ПАО «Волгоградэнергосбыт» предпринимает все меры, чтобы проинформировать потребителя о возникновении задолженности и предложить ему добровольно урегулировать долговой вопрос. Данные о задолженности указываются в квитанции, напоминания о долге поступают по телефону или в виде пуш-уведомлений на смартфон. Указывается наличие долга и в Личном кабинете на сайте компании.

Компания предлагает потребителям несколько способов оплаты за потребленную электрическую энергию — без комиссии, дистанционно и без очередей:

energosale34.ru без регистрации по номеру лицевого счета; • на официальном сайтебез регистрации по номеру лицевого счета;

в личном кабинете на сайте компании и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт»; на сайте компании и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт»;

см.подробнее ). • в онлайн-приложениях банков и платежных систем ().

Энергетики обращаются к волгоградцам: «Не допускайте образования задолженности, а в случае ее появления своевременно разбирайтесь долгами и вовремя производите оплату, не дожидаясь пеней, судебных издержек и отключения электроэнергии. Встречайте Новый год без долгов! Это не только хорошая примета, но и гарантия того, что год начнется с позитивных эмоций, а не с неприятных сюрпризов и хлопот».



