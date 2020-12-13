Происшествия 13.12.2020 13:52
0
13.12.2020 13:52
Перелом челюсти и сотрясение головного мозга получил 80-летний водитель ВАЗ-2107, ставший предполагаемым виновником ДТП сегодня в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, авария произошла около 11:20 утра.
80-летний автомобилист двигался по улице Колосовая со стороны Советского в сторону Красноармейского района. Напротив дома №18 на перекрёстке при повороте налево пенсионер не уступил дорогу такси - автомобилю Volkswagen polo, который двигался со стороны Красноармейского района в прямом направлении в крайнем правом ряду. Произошло столкновение, после чего Volkswagen слетел в овраг. В итоге водитель "семерки" получил травмы и попал в больницу. 36-летний водитель такси и пассажир не пострадали.
Автор видео Ярослав Дюжев
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и Ярослав Дюжев
Реклама
В Волгоградской области табачного «короля» лишили миллионного дохода14.12.2020 16:36
Происшествия 14.12.2020 16:36
Как такси оказалось в овраге, засняли уличные камеры в Волгограде14.12.2020 15:29
Происшествия 14.12.2020 15:29
Пожар за 13 минут уничтожил шашлычную в Волгограде (ВИДЕО)14.12.2020 12:40
Происшествия 14.12.2020 12:40
Пожар в детской коляске: в Волгограде пострадали отец и годовалая девочка14.12.2020 09:55
Происшествия 14.12.2020 09:55
Пешеход попал под раздачу в ДТП с тремя авто в Волгограде13.12.2020 09:52
Происшествия 13.12.2020 09:52
Роковой поворот: пассажирку иномарки увезли в больницу Волгограда13.12.2020 09:36
Происшествия 13.12.2020 09:36
В Волгограде на Глубинной сгорел дом с человеком12.12.2020 10:26
Происшествия 12.12.2020 10:26
Автоледи устроила «боулинг» на трассе в Волгоградской области12.12.2020 10:17
Происшествия 12.12.2020 10:17
Под Волгоградом пьяная женщина-водитель съехала с дороги, угробив пассажира12.12.2020 10:06
Происшествия 12.12.2020 10:06
Волгоградец продал автомобиль каршеринга на запчасти11.12.2020 21:02
Происшествия 11.12.2020 21:02
В Волгограде подвели итоги «охоты» на водителей и пешеходов11.12.2020 13:59
Происшествия 11.12.2020 13:59
В Волгограде «семерка» с девушкой за рулем протаранила столб и забор11.12.2020 10:32
Происшествия 11.12.2020 10:32
Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Дзержинском районе Волгограда10.12.2020 16:45
Происшествия 10.12.2020 16:45
В Волгоградской области в ДТП с лошадью пострадали два человека10.12.2020 10:01
Происшествия 10.12.2020 10:01
Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»09.12.2020 10:40
Происшествия 09.12.2020 10:40
Реклама