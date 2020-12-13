







Перелом челюсти и сотрясение головного мозга получил 80-летний водитель ВАЗ-2107, ставший предполагаемым виновником ДТП сегодня в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, авария произошла около 11:20 утра.





80-летний автомобилист двигался по улице Колосовая со стороны Советского в сторону Красноармейского района. Напротив дома №18 на перекрёстке при повороте налево пенсионер не уступил дорогу такси - автомобилю Volkswagen polo, который двигался со стороны Красноармейского района в прямом направлении в крайнем правом ряду. Произошло столкновение, после чего Volkswagen слетел в овраг. В итоге водитель "семерки" получил травмы и попал в больницу. 36-летний водитель такси и пассажир не пострадали.















Автор видео Ярослав Дюжев

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и Ярослав Дюжев