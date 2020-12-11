Волгоградец продал автомобиль каршеринга на запчасти





Под домашний арест отправлен 27-летний житель Дзержинского района Волгограда, подозреваемый в присвоении арендованного автомобиля "Рено Логан". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ранее судимый за мошенничество и грабеж волгоградец взял в аренду иномарку и даже дважды заплатил за ее пользование.

В полицию обратился 24-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что клиент прекратил платежи по договору аренды автомобиля и перестал выходить на связь. Самостоятельно найти должника не удалось, поэтому предприниматель обратился с заявлением в полицию, оценив ущерб в 450 тысяч рублей.

Правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого в присвоении чужого имущества. Выяснилось, что во время действия договора аренды он продал данный автомобиль на запчасти, выручив за него 100 тысяч рублей. В содеянном подозреваемый сознался. За присвоение чужого имущества ему грозит до 6 лет лишения свободы.



