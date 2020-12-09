В Волгограде замерзающим жильцам «дома с лебедями» не понравилась игра в пинг-понг с чиновниками





Жители четырехэтажки №19 по улице Ленина в Волгограде уже месяц не могут заставить коммунальщиков наладить систему отопления. Как сообщили ИА «Высота 102» члены правления многоквартирного дома, они забросали жалобами управляющую компанию «Уютный город», жилинспекцию города и мэрию, но результата нет. В некоторых квартирах многоэтажки, которую в народе зовут домом с лебедями, температура воздуха не поднимается выше 17-18 градусов (при условии выключенных электрообогревателей и газовых плит).





24 ноября по инициативе жильцов сталинки с узорами на фасаде специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» провели обследование системы теплоснабжения и выявили нарушения. Управляющая компания получила от компании-концессионера рекомендации по устранению неполадок. Администрацию города, куда обращались собственники квартир, управляющая компания известила о выполнении необходимых работ. Правда, на погоде в доме это никак не отразилось.

Начальник управления жилищной инспекции аппарата главы Волгограда Игорь Гущин в ответном письме жителям сообщил, что ведомство не может провести внеплановую проверку УК из-за установленных Правительством РФ ограничений по коронавирусу. Поэтому в адрес «Уютного города» структурное подразделение мэрии направило предостережение «о недопустимости нарушения обязательных требований».





3 декабря собственникам квартир пришло еще одно письмо – из городского департамента ЖКХ и ТЭК. Обитателям холодного дома посоветовали звонить на горячую линию или обратиться в жилищную инспекцию. «После прочтения этого письма мы поняли, что круг замкнулся. Как заставить управляющую компанию обеспечить нам человеческие условия проживания – мы понятия не имеем. Уже отчаялись и надеемся только на помощь СМИ»,- рассказывают жильцы.

С наступлением крепких морозов в Волгограде количество поступающих в редакцию информагентства обращений на холодные батареи возросло в разы. На недогрев в квартирах на этой неделе жаловались обитатели дома №12 по улице Краснознаменской (Центральный район), дома №7 по улице Репина (Краснооктябрьский район), дома №56 по улице 51-ой Гвардейской (Дзержинский район), дома №25 по проспекту Столетова (Красноармейский район). О невыносимом холоде в многоэтажке № 19 по улице Удмуртской «Высоте 102» по телефону рассказала жительница Москвы, 84-летняя мать которой мучается с циститом в холодной волгоградской квартире. «Сидит у еле теплой батареи, пьет настойку с укропом и плачет», - возмущается женщина.

В ноябре ИА «Высота 102» опубликовало историю предпринимателя Владимира, который назвал непроходимым квестом попытку заставить работать управляющую компанию «Уютный город». Только после публикации на сайте информагентства теплоснабжение в квартире мужчины, проживающего в доме № по улице Мира, было налажено.



