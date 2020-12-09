Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»

Происшествия 09.12.2020 10:40
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09.12.2020 10:40
Полицейские восстановили картину смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером вблизи стадиона "Волгоград Арена". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии погиб 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115", который и спровоцировал это ДТП.
По предварительной информации, при выезде с территории двора дома №72б по проспекту Ленина при повороте в сторону улицы Глазкова в нарушении ПДД водитель ВАЗа совершил столкновение с автомобилем "Киа Рио". Как ранее сообщало информагентство, от удара машины разбросало по проезжей части. У автомобиля "Киа" снесло переднюю часть кузова, а "пятнадцатая" превратилась в груду железа. Отечественную легковушку сильно расплющило, отвалились колеса. ДТП запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.
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