Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»











Полицейские восстановили картину смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером вблизи стадиона "Волгоград Арена". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии погиб 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115", который и спровоцировал это ДТП.

По предварительной информации, при выезде с территории двора дома №72б по проспекту Ленина при повороте в сторону улицы Глазкова в нарушении ПДД водитель ВАЗа совершил столкновение с автомобилем "Киа Рио". Как ранее сообщало информагентство, от удара машины разбросало по проезжей части. У автомобиля "Киа" снесло переднюю часть кузова, а "пятнадцатая" превратилась в груду железа. Отечественную легковушку сильно расплющило, отвалились колеса. ДТП запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.



