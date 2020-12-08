



Депутаты Волгоградской областной думы не стали выходить из онлайна в реальный режим работы ради принятия бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня парламентарии, находясь дома, удаленно проголосовали за утверждение главного финансового документа региона в окончательном чтении. Первое чтение законопроекта должно было состояться в обычном формате 26 ноября при участии депутатов и чиновников администрации области. Однако накануне заседания стало известно о том, что сразу у ряда народных избранников подозревается коронавирус. На самоизоляции находится, в том числе, спикер собрания Александр Блошкин. Поэтому впервые за историю парламента области за проект казны на будущий год думцы проголосовали методом опроса.

Спустя почти две недели законодатели снова решили не рисковать здоровьем и остаться дома. Первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков, комментируя бюджет, пояснил, что документ получил поддержку большинства областных депутатов после детального обсуждения в парламентских комитетах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. «Мы изучили документы, выслушали доклады ответственных лиц, получили ответы на интересующие нас вопросы», - отметил законотворец.

Доходы бюджета Волгоградской области на 2021 год утверждены в сумме 124,1 млрд рублей, расходы - 129,8 млрд. Дефицит составил 5,7 млрд рублей. Порядка 9,7 млрд рублей из казны в следующем году планируется направить на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на строительство трех инфекционных блоков на территориях центральных районных больниц в Камышине, Михайловке и Калаче-на-Дону, приобретение оборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь АПК и промышленности.

На реализацию нацпроектов в Волгоградской области в будущем году направят 28 млрд рублей. В ближайшие три года намечено строительство пяти детских садов и двух общеобразовательных школ, нового корпуса онкоцентра и других объектов.



