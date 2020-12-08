Экономика 08.12.2020 14:36
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08.12.2020 14:36
Волгоградской области выделили 300 миллионов рублей в качестве дополнительных средств на поддержание бюджетной системы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Из резервного фонда деньги в размере 10 миллиардов рублей получат 25 регионов, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.
Средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни, подчеркнули в правительстве.
С учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит всего 300 млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил Президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.
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