Борьба с коррупцией 08.12.2020 09:25
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08.12.2020 09:25
Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» (далее – ГАПОУ «ВТЖТиК»). Он обвиняется в совершении трех эпизодов ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый совместно с исполняющим обязанности директора ГАПОУ «ВТЖТиК» 11 октября 2019 года получили от студента 30 тысяч рублей за выдачу свидетельств об уровне квалификации по профессии «Помощник машиниста тепловоза» и «Помощник машиниста электровоза» без прохождения фактического обучения и проверки уровня знаний последнего по указанным специальностям. Аналогичным образом сообщники получили денежные средства еще от двоих граждан за выдачу документов об уровне квалификации без фактического прохождения обучения.
По одному из эпизодов фигурант уголовного дела путем обмана получил от одной из обучающихся 23,5 тысяч рублей, якобы предназначавшихся для должностных лиц образовательного учреждения за выставление положительных оценок в рамках установочной сессии без фактической явки студентки на зачеты и экзамены. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Красноармейский районный суд Волгограда. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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