Экономика

Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

Экономика 07.12.2020 17:02 Новости компаний
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07.12.2020 17:02 Новости компаний


СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
По программе можно приобрести жильё, расположенное на сельских территориях России:
на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Максимальная сумма кредита:
для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей;
для остальных регионов России — 3 млн рублей.
Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.
«Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили приём заявок в августе — и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жильё по льготной ставке от 2,7% годовых», - отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».
Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.
Фото ru.freepik.com

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