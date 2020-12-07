Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)

Происшествия 07.12.2020 14:09
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07.12.2020 14:09
Погоня за пьяным водителем "ВАЗ-2110" в Волжском закончилась стрельбой. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел в минувшие выходные на автодороге в поселке Южный. Сотрудники ДПС обратили внимание на машину, которая двигалась с открытым багажником. На требование остановиться водитель не отреагировал, пытался скрыться. Он нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения.
Полицейские для остановки машины в Ленинском районе применили табельное оружие. В соответствии с законом "О полиции" был произведен предупредительный выстрел в воздух, а потом два прицельных по колесам авто. Пострадавших в результате инцидента нет. 41-летний житель Волжского, который находился за рулем машины, был пьян. В отношении него составлены административные протоколы за невыполнения требований об остановке транспортного средства, управления транспортным средством в состоянии опьянения, выезде на полосу встречного движения.
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