В Волгограде вандалы атаковали сквер у храма Александра Невского

Происшествия 06.12.2020 12:58
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06.12.2020 12:58
Сегодня ночью вандалы повредили уличную библиотеку в саду у собора Александра Невского в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, разбитую входную дверь в библиотеку ранним утром обнаружили сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз», пришедшие в сад для уборки территории.
Работники учреждения уже привели в порядок библиотеку, убрав мусор и фрагменты стеклянной двери. В ближайшее время входную дверь восстановят, а сейчас специалисты МБУ готовят заявление в правоохранительные органы. Очевидцев происшествия просят обратиться в районную администрацию по телефону: 38-01-21. Для установления личностей хулиганов будут использоваться записи системы видеонаблюдения.
Александровский сад был открыт в сентябре текущего года. Муниципалитет обустроил там зоны отдыха, необычные ландшафтные композиции, амфитеатр, шахматные столики и первую в городе уличную библиотеку. Все желающие могут оставлять здесь прочитанные книги, а также брать домой понравившиеся издания.
Несколько дней назад разрушители повредили покрытие детской площадки возле ДК Тракторозаводского района. Рядом с качелями "Гнездо" неизвестные вырвали кусок резинового ковра размером 1 квадратный метр. Площадь перед учреждением культуры тоже облагородили в этом году: установили игровые городки и арт-объекты.
Местные жители рассказали сотрудникам ДК, что неоднократно видели, как подростки закладывают под мягкое покрытие петарды и подрывают их. Подрядчик, выполнявший благоустройство, готов восстановить площадку, как только позволит погода. В ноябре на двух других участках возле Дома культуры также фиксировались факты повреждения резинового основания детского городка и воркаут-площадки.
За последние несколько лет в Волгограде благоустроено свыше 40 парков и общественных пространств, некоторые из них были построены на месте бывших пустырей. В связи с участившимися случаями порчи общегородского имущества коммунальные службы города призывают волгоградцев сообщать об увиденных ими актах вандализма в районные администрации или правоохранительные органы, по возможности сделав фото- или видеофиксацию нарушения. А также напоминают о необходимости бережно относиться к парковой инфраструктуре.
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