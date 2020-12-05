Спорт

Волгоградский «Ротор» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» - 0:5

Спорт 05.12.2020 21:57
0
05.12.2020 21:57


В матче 17-ого тура первенства РПЛ волгоградский «Ротор» с крупным счетом уступил «Краснодару». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Краснодара». Уже на 14-ой минуте в ворота Чондрича, хорватского голкипера гостей, был забит первый мяч. Его автором стал краснодарский нападающий Ари. Дальше игра выровнялась по опасным моментам и «Ротор» даже сумел создать несколько острых ситуаций. Но «Краснодар» спасал от пропущенных голов вратарь Матвей Сафонов. Но на  30-ой минуте главный судья матча принял решение удалить нападающего «Ротора» Понсе за «разговорчики» с арбитром. А на 41-ой минуте в ворота волгоградцев был поставлен пенальти за игру рукой защитника Кверквелии, который был успешно реализован бразильским нападающим «Краснодара» Ари. Таким образом, он оформил дубль. И через две минуты после забитого «Краснодаром» гола хозяева утроили свое преимущество – автором третьего забитого мяча стал форвард «Краснодара» Сулейманов. 
Во втором тайме «Ротор», несмотря на меньшинство, достойно бился за каждую возможность забить гол. Но сегодня удача была на стороне «Краснодара». Игра шла к своему логическому завершению. На 85-ой минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классен забил четвертый гол. И на 89-ой минуте он же реализовал пенальти в ворота «Ротора». Это был печальный финал сегодняшней встречи. 
"Ротор" по итогам сегодняшней встречи остался на 16-ом месте - ниже падать некуда. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Спорт
29.11.2020 22:05
Спорт 29.11.2020 22:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.11.2020 19:39
Спорт 22.11.2020 19:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2020 11:53
Спорт 21.11.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2020 16:27
Спорт 15.11.2020 16:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2020 16:51
Спорт 12.11.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2020 19:29
Спорт 07.11.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2020 19:30
Спорт 01.11.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2020 22:33
Спорт 31.10.2020 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2020 10:46
Спорт 30.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2020 14:54
Спорт 26.10.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2020 16:08
Спорт 25.10.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2020 22:08
Спорт 24.10.2020 22:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2020 17:36
Спорт 22.10.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:57
Волгоградский «Ротор» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» - 0:5Смотреть фотографии
20:03
Мэрию Волгограда обязали разобраться с «левыми» билбордамиСмотреть фотографии
19:20
В Волгограде СК стучится в двери к бывшим малолетним узникам концлагерейСмотреть фотографии
18:24
Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колониюСмотреть фотографии
17:33
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизньСмотреть фотографии
15:56
В Дзержинском районе Волгограда девятиэтажка в мороз осталась без теплаСмотреть фотографии
15:06
Все сжечь: вспышку бешенства ликвидируют в УрюпинскеСмотреть фотографии
14:48
Ничем не болел: молодой волжанин скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:49
Кадровую революцию устроили в полиции ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Конвейер смертей не остановить: хроника одного дня коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«Не сойдет вранье вам с рук!»: сторонники волгоградского времени провели народное собрание под охраной полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
В Волгограде на территории кондитерской фабрики произошел пожарСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде автоцистерна отбросила подростка на переходе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:19
В Волгограде иномарка налетела на бетонный блок: две женщины в больницеСмотреть фотографии
10:11
На роковой трассе в Волгоградской области - новая смертьСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде после демонтажа гаражей образовалась новая свалкаСмотреть фотографии
09:07
Волгоградскому фермеру грозит 10 лет колонии за 30-миллионный кредитСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде туристов-иностранцев задарят сувенирами с буквой "V" на 2 млн рублейСмотреть фотографии
23:59
"Причем тут ФСБ?": опубликована запись рассуждений скандальной судьи из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Лицей в Волгограде проверяют после сообщений о массовом отравлении детейСмотреть фотографии
20:06
Суд обязал мэрию оплатить волгоградцу ремонт автомобиля-утопленникаСмотреть фотографии
19:43
Заключенный из Ростовской колонии с подельником наживались на обмане волгоградцев на сайте объявленийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 годСмотреть фотографии
18:11
Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
На содержание "подорожавшей" власти Волгоградской области в 2021 году потратят 5 млрд рублейСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» реализовал крупный проект благоустройства территории «нефтяной столицы» РоссииСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области товарняк снес легковушкуСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде экс-начальник линейного отделения полиции после задержания вышел на свободуСмотреть фотографии
14:37
Тело пропавшего школьника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Сады Придонья предлагают примерить новогодние маскиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 