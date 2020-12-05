Волгоградский «Ротор» с разгромным счетом проиграл «Краснодару» - 0:5





В матче 17-ого тура первенства РПЛ волгоградский «Ротор» с крупным счетом уступил «Краснодару». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Краснодара». Уже на 14-ой минуте в ворота Чондрича, хорватского голкипера гостей, был забит первый мяч. Его автором стал краснодарский нападающий Ари. Дальше игра выровнялась по опасным моментам и «Ротор» даже сумел создать несколько острых ситуаций. Но «Краснодар» спасал от пропущенных голов вратарь Матвей Сафонов. Но на 30-ой минуте главный судья матча принял решение удалить нападающего «Ротора» Понсе за «разговорчики» с арбитром. А на 41-ой минуте в ворота волгоградцев был поставлен пенальти за игру рукой защитника Кверквелии, который был успешно реализован бразильским нападающим «Краснодара» Ари. Таким образом, он оформил дубль. И через две минуты после забитого «Краснодаром» гола хозяева утроили свое преимущество – автором третьего забитого мяча стал форвард «Краснодара» Сулейманов.

Во втором тайме «Ротор», несмотря на меньшинство, достойно бился за каждую возможность забить гол. Но сегодня удача была на стороне «Краснодара». Игра шла к своему логическому завершению. На 85-ой минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классен забил четвертый гол. И на 89-ой минуте он же реализовал пенальти в ворота «Ротора». Это был печальный финал сегодняшней встречи.

"Ротор" по итогам сегодняшней встречи остался на 16-ом месте - ниже падать некуда.