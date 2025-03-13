



«Динамо-Синара» сегодня, 13 марта, в Ижевске сыграет с местным «Университетом» в очередном туре второй части предварительного этапа женской гандбольной Суперлиги. Матч начнется в 17-00 ч. и будет показан в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Отметим, сегодня состоится вторая встреча соперников за последние 10 дней. 3 марта на «Динамо Арене» волгоградки уверенно обыграли оппоненток из столицы Удмуртии со счетом 39:25, имея игровое преимущество по ходу всего поединка. Данный выигрыш стал уже юбилейным, десятым в нынешнем чемпионате для бело-голубых. Волгоградская команда продолжает лидировать в группе «Б» с 23 очками. Подмосковная «Звезда», идущая следом, отстает от «Синары» на три балла. В конце марта «Динамо» примет звенигородский клуб в Волгограде, где может решиться судьба верхней строчки в нижней пятерке участников Суперлиги.

Но до этого поединка команде Евгения Дмитриева предстоит провести еще три матча. Сегодня бело-голубые снова будут считаться явными фаворитами противостояния, так как «Университет» до сих пор не набрал ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Все три проведенные личные встречи в сезоне 24/25 завершились в пользу «Динамо-Синары». Мало кто из любителей гандбола сомневается, что в Ижевске волгоградки не одержат очередную победу - слишком большая разница в классе между коллективами.

В ходе паузы в Суперлиге динамовки Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина провели учебно-тренировочный сбор в составе сборной России на базе в подмосковном Новогорске. В хорошем расположении духа сборницы вернулись в клуб и готовы сыграть с «Университетом».





Положительных эмоций волгоградским спортсменкам также добавили игроки и персонал футбольного и регбийного «Ротора», болельщики сине-голубых и представители регионального отделения общества «Динамо», которые 8 марта перед началом тренировки пришли на «Динамо Арену» поздравить девушек с праздником - Международным женским днем. Гандболисткам вручили шарфы «Ротора» и подарили красивые весенние цветы.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев