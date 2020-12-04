Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колонию

Расследования 04.12.2020 14:26
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04.12.2020 14:26
Семь лет заключения в колонии строгого режима предстоит провести 21-летнему гражданину Португалии за попытку сбыта наркотиков в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд Волгограда признал иностранца виновным в наркоторговле.
В судебном заседании установлено, что находясь в Волгограде в связи с обучением в одном из местных ВУЗов, студент решил заняться сбытом наркотических средств.
В январе текущего года через Интернет он нашел сообщника и занялся преступной деятельностью. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.
В начале марта молодой человек получил от сообщника информацию о местонахождении на территории Городищенского района Волгоградской области тайника с сильнодействующим наркотическим средством («экстази») массой более 31 грамма.
Забрав содержимое закладки, студент разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном молодой человек полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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