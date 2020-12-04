Расследования

Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колонию

Расследования 04.12.2020 14:26
0
04.12.2020 14:26


Семь лет заключения в колонии строгого режима предстоит провести 21-летнему гражданину Португалии за попытку сбыта наркотиков в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд Волгограда признал иностранца виновным в наркоторговле.
В судебном заседании установлено, что находясь в Волгограде в связи с обучением в одном из местных ВУЗов, студент решил заняться сбытом наркотических средств.
В январе текущего года через Интернет он нашел сообщника и занялся преступной деятельностью. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.
В начале марта молодой человек получил от сообщника информацию о местонахождении на территории Городищенского района Волгоградской области тайника с сильнодействующим наркотическим средством («экстази») массой более 31 грамма.
Забрав содержимое закладки, студент разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном молодой человек полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
04.12.2020 16:01
Расследования 04.12.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2020 11:59
Расследования 04.12.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2020 09:25
Расследования 04.12.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 14:48
Расследования 03.12.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 14:34
Расследования 03.12.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 12:11
Расследования 03.12.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 11:41
Расследования 03.12.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 19:44
Расследования 02.12.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 16:43
Расследования 02.12.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 14:30
Расследования 02.12.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 10:45
Расследования 02.12.2020 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2020 12:56
Расследования 01.12.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2020 11:47
Расследования 01.12.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2020 09:54
Расследования 01.12.2020 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2020 10:56
Расследования 29.11.2020 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 годСмотреть фотографии
18:11
Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
На содержание "подорожавшей" власти Волгоградской области в 2021 году потратят 5 млрд рублейСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» реализовал крупный проект благоустройства территории «нефтяной столицы» РоссииСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области товарняк снес легковушкуСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде экс-начальник линейного отделения полиции после задержания вышел на свободуСмотреть фотографии
14:37
Тело пропавшего школьника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Сады Придонья предлагают примерить новогодние маскиСмотреть фотографии
14:31
"Причем тут ФСБ?": опубликована запись рассуждений скандальной судьи из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колониюСмотреть фотографии
13:29
Лицей в Волгограде проверяют после сообщений о массовом отравлении детейСмотреть фотографии
13:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области приготовил новогодний «сюрприз» противникам московского времениСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде туристов-иностранцев задарят сувенирами с буквой "V" на 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Урюпинске Волгоградской области губернатору показали "Казака с русалкой"Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде закупают еще партию квартир для обитателей аварийных домовСмотреть фотографии
12:13
За первые дни зимы в Волгоградской области коронавирус забрал 17 жизнейСмотреть фотографии
11:59
Заключенный из Ростовской колонии с подельником наживались на обмане волгоградцев на сайте объявленийСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Россельхозбанк поможет жителям и компаниям Волгоградской и Астраханской областей перейти на газомоторное топливоСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области в ДТП с маршруткой и скорой пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:54
Сопротивление бесполезно: "Цифровая экономика" охватит Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:49
Два 50-летних дома приговорили к сносу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
В Волжском задержали скрывшегося после наезда на ребенка водителяСмотреть фотографии
10:34
Более 9 тысяч школьников Волгоградской области приняли участие в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»Смотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области следы пропавшего школьника привели к рекеСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде из внутридворовой дороги сделали катокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Экс-начальник полиции в речпорту Волгограда задержан по делу о крушении катамаранаСмотреть фотографии
09:19
В сгоревшей квартире волгоградской пятиэтажки погиб пенсионерСмотреть фотографии
21:22
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизньСмотреть фотографии
21:18
ВТБ: южане в 2020 году сократили траты на отдых за рубежом на 46%Смотреть фотографии
21:17
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плиткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 