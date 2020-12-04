Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колонию





Семь лет заключения в колонии строгого режима предстоит провести 21-летнему гражданину Португалии за попытку сбыта наркотиков в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд Волгограда признал иностранца виновным в наркоторговле.

В судебном заседании установлено, что находясь в Волгограде в связи с обучением в одном из местных ВУЗов, студент решил заняться сбытом наркотических средств.

В январе текущего года через Интернет он нашел сообщника и занялся преступной деятельностью. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.

В начале марта молодой человек получил от сообщника информацию о местонахождении на территории Городищенского района Волгоградской области тайника с сильнодействующим наркотическим средством («экстази») массой более 31 грамма.

Забрав содержимое закладки, студент разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном молодой человек полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



