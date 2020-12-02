Больница Волгоградской области выплатит врачу-правдорубу 5 тысяч рублей за моральный вред





Волгоградский областной суд взыскал с медицинского учреждения в пользу врача анестезиолога-реаниматолога компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, главный врач Калачевской ЦРБ Олег Кумейко издал несколько приказов о применении к Татьяне Реве, врачу анестезиологу-реаниматологу дисциплинарного взыскания за различные, по его мнению, нарушения. Так, одно замечание было вынесено врачу за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в реанимации и ведение в нем несанкционированной видеосъемки. Другой приказ касался якобы нарушения врачом должностных инструкций при заполнении медицинской документации Реаниматолог не согласилась с этим и обжаловала взыскания в Калачевском районном суде, который отказал ей в удовлетворении ее требований.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не согласился с выводом суда первой инстанции и признал незаконным приказ о вынесении Татьяне Реве замечания за нарушения должностных инструкций при ведении медицинской документации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда этот приказ главного врача признан незаконным. С ГБУЗ «Калачёвская центральная районная больница» в пользу Татьяны Ревы взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей. Остальные два приказа оставлены в силе.

Напомним, Татьяна Рева одной из первых врачей в регионе заявила о неготовности больницы к эпидемии коронавируса из-за отсутствия необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты, из-за чего медики вынуждены были шить себе маски из марли. В качестве подтверждения своих слов Татьяна Ревва снимала видео из больницы. Чиновники и главный врач Калачевской ЦРБ Олег Кумейко утверждения реаниматолога опровергали.



