Губернатор высказался о судьбе волгоградских концессий





Работу волгоградских концессий водо- и теплоснабжения сегодня обсуждали на совещании в администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, внимание было акцентировано на реализацию в "коронавирусный" период инвестиционных проектов по модернизации сетей. Были затронуты вопросы тарифообразования, платежной дисциплины, проблема изношенности сетей. Высказался глава региона и о позиции группы "Лидер" в этот период. Напомним, что ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" находятся в управлении группы "Лидер". Волгоградские концессии в конце ноября - начале декабря допустили ряд технических дефолтов по своим облигациям из-за отсутствия средств в необходимом объеме. По неофициальной информации, компании-концессионеры потеряли средства из-за пандемии.

Волгоградский губернатор сегодня озвучил достигнутые с "Лидером" договоренности. "В ходе нашего обсуждения сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер для снижения её распространения, руководство компании "Лидер" вышло на решение изыскать возможности покрытия разрыва текущего периода в ходе оздоровления деятельности предприятия за счет средств компании, при этом продолжая выполнение задач по модернизации систем тепло- и водоснабжения, определенных концессионными соглашениями", - сообщил глава региона на совещании.

По его словам, проекты, определенные концессионными соглашениями, будут продолжены. Модернизации требуют внутриквартальные системы водо- и теплоснабжения, где наблюдается значительная аварийность. Требует ремонта и внутридомовая инфраструктура тепло- и водоснабжения. "Здесь необходимо использование средств фонда капремонта и программ развития ЖКХ", - сказал губернатор.

Андрей Бочаров прокомментировал и работу управляющих компаний, которые не выполняют в полном объеме своих обязательств по предоставлению качественных услуг. А поступившие от населения деньги используют не на первоочередные меры. По его словам, необходимо сделать все, чтобы исключить двойную оплату за услуги со стороны населения. Формируется задолженность за использованные ресурсы, которую недобросовестные исполнители пытаются списать и уйти от ответственности.

"Считаю, что этими случаями необходимо заниматься отдельно, с активным привлечением службы безопасности компании и правоохранительных органов", - заявил Бочаров.

Платежную дисциплину населения волгоградский губернатор назвал высокой. Однако в нынешних условиях призвал не допускать роста тарифов.

Губернатор пояснил, что финансово-экономической моделью в начале реализации концессионных соглашений была предусмотрена возможность привлечения средств населения под конкретные задачи, связанные с модернизацией систем водо- и тепл-снабжения.

"Несмотря на важность стоящих перед нами задач, мы не можем и не будем на данном этапе, в условиях сложности текущего периода, допускать дополнительное увеличение нагрузки для населения, предприятий и организаций сверх установленных тарифов и тарифных решений, рекомендованных Правительством и ограниченных инфляцией", - заверил губернатор.

Он призвал усилить межведомственный контроль за реализацией проектов в сфере водо- и теплоснабжения, снижения потерь, повышения уровня расчетов управляющих компаний за потребленные ресурсы и повышения качества работы самих управляющих компаний. Для этого будет создана рабочая группа из числа специалистов органов исполнительной и законодательной власти под руководством одного из заместителей главы региона. К работе будут привлечены сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.

Участие в совещании приняли руководители области и города, профильных комитетов, представители группы "Лидер", руководство волгоградских концессий.