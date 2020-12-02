Пенсионеру из Волгоградской области грозит до семи лет за смертельное ДТП в первый день нового года

Расследования 02.12.2020 14:30
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02.12.2020 14:30
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, 1 января 2020 года примерно в 19 часов обвиняемый, следуя на легковом автомобиле по дороге «Волгоград-Краснослободск -Средняя Ахтуба» в сторону р.п. Средняя Ахтуба совершил наезд на переходивших вне пешеходного перехода проезжую часть 33-летнюю женщину и ее 13-летнего сына, а также 35-летнего отчима. Мужчина и женщина погибли, а подросток получил тяжелые травмы. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Собранные органом предварительного следствия доказательства прокуратура признала достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области.
Санкция ч.5 ст.264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время ребенок воспитывается отцом.
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