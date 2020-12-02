Прокуратура требует снести скандальную постройку депутатской семьи в центре Волгограда

Борьба с коррупцией 02.12.2020 11:14
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02.12.2020 11:14
Прокуратура подала иск в суд о сносе самовольной постройки рядом с Центральным рынком Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, надзорный орган провел по доводам публикаций в СМИ проверку законности реконструкции здания по проспекту Ленина, д.16 «д». Статьи в местных изданиях на данную тему были взяты на контроль прокурором области Денисом Костенко. Речь идет о скандальной стройке в так называемом Банковском переулке, которая ведется с 2018 года в центре Волгограда.
В ходе проверки было установлено, что при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешения на реконструкцию нежилого здания в многофункциональный объект были допущены существенные нарушения. В результате центральная часть строения оказалась в технической зоне метротрама, что, согласно законодательству, недопустимо.
В адрес главы Волгограда Виталия Лихачева внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также в инспекцию госстройнадзора направлена информация для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении застройщика административного дела за «Нарушение обязательных требований в области строительства» (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ).
В рамках судебного разбирательства прокуратура также настаивает на признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также на признании реконструкции объекта самовольной.
Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокурора Волгоградской области.
Напомним, как ранее сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО «Русна», ООО «Дигест». Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем «Дигеста» являются Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера «Единой России» Владлена Колесникова.
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Как стало известно ИА «Высота 102», заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства впервые поступило в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Волгограда в декабре 2017 года. Бизнесмены попросили муниципалитет по максимуму сократить минимальные отступы от границ земельного участка. В частности, по двум из четырех сторон здания расстояния сократились с 3 метров до нуля.
Постановлением заместителя мэра Волгограда Владимира Сидоренко от 17 апреля 2018 года с учетом результатов публичных слушаний компаниям выдали соответствующие разрешения. Однако, как выяснила прокуратура, при согласовании застройки были нарушены технические регламенты. Поэтому документ за подписью Сидоренко надзорный орган считает незаконным.
Установлено, что при строительстве нарушены минимально допустимые отступы здания от муниципальных коммунальных сетей. Кроме того, возводимый объект частично расположен в охранной зоне объектов МУП «Метроэлектротранс». Так, здание находится чрезмерно близко от ближайшей оголовки вентиляционной шахты сооружения гражданской обороны – «Камера № 1» ( на расстоянии 4,5 метров, а не 25).
Также надзорный орган выявил наличие родственных связей между представителями застройщика и городской власти. Так, автором проекта реконструкции здания выступает В.Э Петров, который является сыном председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Волгограда Эдвина Петрова. Оба члена семьи в декабре 2018 года принимали участие в заседании градостроительного совета по вопросу согласования архитектурного облика сооружения. Прокуратура полагает, что произошел конфликт интересов, меры к урегулированию которого не были предприняты.
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности».
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