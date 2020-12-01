Здравоохранение 01.12.2020 19:07
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01.12.2020 19:07
От бешенства в больнице Волгограда накануне скончалась 8-летняя жительница поселка Заволжский Палласовского района. Несмотря на то, что прогноз изначально был пессимистичным, врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заместитель главного врача Волгоградской областной детской клинической больницы Ирина Текучева рассказала историю этой маленькой пациентки, а также как консилиум врачей боролся за жизнь девочки.
По словам Текучевой, ребенка с подозрением на бешенство привезли в Волгограде на автомобиле Центра медицины и катастроф в ночь на 25 ноября. Специалисты изучили анамнез, клиническую картину и согласились с тем, что этот диагноз самый верный. Девочку сразу поместили в реанимацию. Болезнь протекала быстро, начались необратимые изменения в организме. В результате ребенка подключили к аппарату ИВЛ. 30 ноября школьница умерла.
Известно, что три месяца назад за ногу ее укусила собака. Родители не придали этому особого значения – рана, по оценкам матери, заживала хорошо. Жалобы на тянущие боли в ноге и температура появились у ребенка 23 ноября. Тогда родители и обратились за медицинской помощью, но, как оказалось, было уже поздно - смертельный вирус бешенства из-за отсутствия профилактических мер успел полностью поразить организм. В таких случаях вероятность летального исхода 100%.
Справка. Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.
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