Расследования 01.12.2020 09:54
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01.12.2020 09:54
В Волгоградской области возбуждено дело по факту гибели 22-летнего парня под колесами «девятки». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне сотрудники ГИБДД и оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего водителя «девятки», который в хуторе Медведев Иловлинского района поздно вечером 29 ноября сбил молодого человека и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался. Следствие намерено ходатайствовать об аресте водителя.
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