Болели, но не лечились: троих жителей Волгоградской области погубил вирус





Двое мужчин и одна женщина умерли от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, смерть 45-летней жительницы Волжского, 60-летнего волгоградца и 82-летнего жителя Котово от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки.

Женщина, по данным оперштаба, к врачам не обращалась и самостоятельно не лечилась. В ГБУЗ «ГКБ №3» ее госпитализировали по «скорой» с двухсторонней ковидной пневмонией.

Житель Волжского заразился вирусом от родственника, в больницу не обращался. Его также доставила в инфекционный стационар – ГУЗ «ГКБ №5» - бригада скорой помощи.

Пожилой житель Котово поступил в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ». Где и когда заразился мужчина, установить не удалось. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Все погибшие при жизни имели хронические заболевания.

Напомним, всего от COVID-19 в регионе скончались 300 человек – это данные федерального оперативного штаба.



