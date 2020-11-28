Здравоохранение

Болели, но не лечились: троих жителей Волгоградской области погубил вирус

Здравоохранение 28.11.2020 17:15
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28.11.2020 17:15


Двое мужчин и одна женщина умерли от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, смерть 45-летней жительницы Волжского, 60-летнего волгоградца и 82-летнего жителя Котово от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки.
Женщина, по данным оперштаба, к врачам не обращалась и самостоятельно не лечилась. В ГБУЗ «ГКБ №3» ее госпитализировали по «скорой» с двухсторонней ковидной пневмонией. 
Житель Волжского заразился вирусом от родственника, в больницу не обращался. Его также доставила в инфекционный стационар – ГУЗ «ГКБ №5» - бригада скорой помощи.
Пожилой житель Котово поступил в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ». Где и когда заразился мужчина, установить не удалось. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Все погибшие при жизни имели хронические заболевания.
Напомним, всего от COVID-19 в регионе скончались 300 человек – это данные федерального оперативного штаба. 

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