Расследования

Судью Добрынину из Волгограда суд в Москве поместил под домашний арест

Расследования 27.11.2020 21:05
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27.11.2020 21:05


Сегодня Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынинину, которой следствием инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщает ИА «Высота 102».
По данным агентства ТАСС, которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, Добрынина будет отбывать меру пресечения в Волгограде. 
«Добрынина была задержана на этой неделе и доставлена в Басманный суд Москвы для избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Добрынина будет отбывать домашний арест по месту проживания в Волгограде», - сказал ТАСС собеседник агентства.
Согласно картотеке суда, решение по Добрыниной было принято в минувший четверг. Дело находится под особым контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Добрынина была назначена на должность председателя райсуда указом президента РФ 23 февраля 2017 года.
23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Она не пришла на заседание из-за болезни, но суд принял решение в ее отсутствие. Ее адвокаты в ходе заседания заявили, что действия следствия нарушают гарантии, которые законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины у следствия нет. Защита уже обжаловала решение ВККС.
30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия председателя Дзержинского райсуда Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о мошенничестве. Такое решение было принято в связи с совершением ею дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти. Этим же решением на нее было наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением квалификационного класса. По данным пресс-службы суда, комиссия установила наличие в действиях судьи Добрыниной грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда, а также в прямом игнорировании запретов, установленных российским законодательством, в том числе положений Кодекса судейской этики.

Напомним, Юлия Добрынина стала героиней громкого скандала в начале августа. В СМИ просочилась информации, что сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.
Позднее на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации  было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина  о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. Коллегия дала согласие на уголовное преследование сотрудницы судебной системы. Таким образом, в отношении лишенной статуса судьи Юлии Добрыниной в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
По сведениям ИА «Высота 102», Владимир Зубков до задержания пытался лоббировать назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, судья Добрынина продолжала общаться с семьей подследственного предпринимателя.
Юлия Добрынина была назначена председателем Дзержинского районного суда Волгограда Указом Президента РФ №90 от 23.02.2017 «О назначении судей районных судов».

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