Экономика 27.11.2020 14:25 Новости компаний
0
27.11.2020 14:25 Новости компаний
В Волгоградском отделении Сбербанка с начала текущего года выдано более 104 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 19,9 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний размер потребительского кредита по итогам 10 месяцев 2020 года также вырос на 2,7% и составил 191,7 тыс. рублей. При этом 74% потребкредитов (почти 76,5 тысячи) в регионе были оформлены через Сбербанк Онлайн. Год назад этот показатель был ниже 50%.
Потребительский кредит в Сбербанке сегодня можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн.
Также с ноября текущего года Сбербанк запуск новогоднюю акцию, благодаря которой клиенты Сбербанка могут снизить ставку на 2 п.п. по кредитам от 300 тыс. рублей, заявки на которые оформлены в период с 13 ноября 2020 года до 28 января 2021 года. Для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение 10 месяцев, после чего процентная ставка снизится автоматически.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы постоянно совершенствуем продукты и сервисы, чтобы получение кредитов, а также специальные предложения по ним были максимально комфортным и востребованными для наших клиентов. Благодаря новогодней акции Сбербанка у жителей Волгоградской области есть возможность реализовать свою мечту на более привлекательных условиях».
Акция распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения, а также на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование». С подробными условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка.
Реклама
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в октябре увеличилась на 3,4 млрд рублей и достигла 43,8 млрд рублей27.11.2020 15:32
Экономика 27.11.2020 15:32
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»27.11.2020 09:43
Экономика 27.11.2020 09:43
Росстат заметил снижение уровня безработицы в Волгоградской области27.11.2020 08:24
Экономика 27.11.2020 08:24
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкрота27.11.2020 08:14
Экономика 27.11.2020 08:14
Клиенты группы банка «Открытие» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления «Купонная»26.11.2020 19:48
Экономика 26.11.2020 19:48
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнеса26.11.2020 18:46
Экономика 26.11.2020 18:46
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»26.11.2020 17:04
Экономика 26.11.2020 17:04
Банк «Открытие» стал организатором размещения нового выпуска рублевых облигаций АО «Максима Телеком»26.11.2020 15:39
Экономика 26.11.2020 15:39
«Опрос? Не вопрос!»: депутаты из дома приняли бюджет Волгоградской области26.11.2020 15:14
Экономика 26.11.2020 15:14
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублей26.11.2020 13:36
Экономика 26.11.2020 13:36
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза25.11.2020 14:36
Экономика 25.11.2020 14:36
В Поволжье клиенты Сбербанка стали чаще использовать автоплатёж25.11.2020 13:41
Экономика 25.11.2020 13:41
Господдержка помогает волгоградским химикам развивать экспорт25.11.2020 11:53
Экономика 25.11.2020 11:53
Минтруд РФ проведёт семинары для журналистов по охране труда25.11.2020 10:54
Экономика 25.11.2020 10:54
10 лет строим Волгоград: ГК «Волгострой» об итогах и планах25.11.2020 09:33
Экономика 25.11.2020 09:33
Реклама