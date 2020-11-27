



В Волгоградском отделении Сбербанка с начала текущего года выдано более 104 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 19,9 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний размер потребительского кредита по итогам 10 месяцев 2020 года также вырос на 2,7% и составил 191,7 тыс. рублей. При этом 74% потребкредитов (почти 76,5 тысячи) в регионе были оформлены через Сбербанк Онлайн. Год назад этот показатель был ниже 50%.

Потребительский кредит в Сбербанке сегодня можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн.

Также с ноября текущего года Сбербанк запуск новогоднюю акцию, благодаря которой клиенты Сбербанка могут снизить ставку на 2 п.п. по кредитам от 300 тыс. рублей, заявки на которые оформлены в период с 13 ноября 2020 года до 28 января 2021 года. Для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение 10 месяцев, после чего процентная ставка снизится автоматически.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы постоянно совершенствуем продукты и сервисы, чтобы получение кредитов, а также специальные предложения по ним были максимально комфортным и востребованными для наших клиентов. Благодаря новогодней акции Сбербанка у жителей Волгоградской области есть возможность реализовать свою мечту на более привлекательных условиях».