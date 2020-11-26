



Сегодня депутаты Волгоградской области дистанционно проголосовали за проект бюджета Волгоградской области на 2021-2023 годы в первом чтении. Как сообщает ИА «Высота 102», впервые главный финансовый документ региона утвержден методом опроса народных избранников. Назначенное на сегодня очередное думское заседание отменили после проведенного тестирования депутатов на COVID-19, которое выявило положительные результаты сразу у ряда человек.

«Слуг народа» отправили на повторный забор анализов, в связи с чем массовое мероприятие решили не проводить. На самоизоляции, в частности, находится спикер заксобрания Александр Блошкин. Принимать законы дистанционно депутаты имеют право в соответствии с принятым ими в конце марта постановлении регпарламента.

Проект бюджета региона утвержден в предложенном администрацией региона варианте с учетом поступивших поправок, которые обсуждались на заседаниях парламентских комитетов. Доходная часть бюджета на 2021 год составила 124,1 млрд рублей, расходная - 129,7 млрд рублей. Дефицит – 5,6 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе облдумы, порядка 9,7 млрд рублей из казны в следующем году планируется направить на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на строительство трех инфекционных блоков на территориях центральных районных больниц в Камышине, Михайловке и Калаче-на-Дону, приобретение оборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь АПК и промышленности.

На реализацию нацпроектов в Волгоградской области в будущем году направят 28 млрд рублей. В ближайшие три года намечено строительство пяти детских садов и двух общеобразовательных школ, нового корпуса онкоцентра и других объектов.



