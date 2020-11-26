Здравоохранение

Почти 300 жизней унес коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 26.11.2020 11:55
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26.11.2020 11:55


Еще пятеро заболевших COVID-19 скончались за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф,  число умерших возросло до 294 человек. За последние 24 часа зафиксировано 239 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 26193 жителей и гостей Волгоградской области, из которых почти 24,8 тысячи уже выздоровели.

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