Телеком

В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»

Телеком 26.11.2020 11:41
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26.11.2020 11:41


Более 600 южных компаний крупного и среднего бизнеса разместили около 500 терабайт информации в центрах обработки данных «Ростелекома» в рамках услуги «Виртуальный ЦОД». В их числе медицинские компании, органы местного самоуправления, банки, компании из сферы услуг и другие организации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, среди файлов, которые находятся под надежной защитой на серверах национального цифрового провайдера, сайты и онлайн-приложения, CRM-системы с информацией о клиентах, архивы систем видеонаблюдения, ИТ-инфраструктура компаний и программное обеспечение для различных бизнес-задач. Для их работы национальный цифровой провайдер задействует около 10 Тб оперативной памяти (RAM) и около 5 тыс. виртуальных процессоров.
Сервис «Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» предлагает клиентам аренду вычислительных мощностей облачной платформы для размещения приложений, веб-сайтов, информационных систем и других цифровых данных. Высокая безопасность размещения подтверждена сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCIDSS*и аттестатом облачной платформы. Доступность инфраструктуры гарантируется SLA**. 
Система управления облачной платформы «Ростелекома» внесена в единый реестр программ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Все данные хранятся на территории России. 
«Использование наших облачных технологий и, в частности, сервиса “Виртуальный ЦОД” позволяет бизнесу вне зависимости от его размера и специфики деятельности существенно повысить свою эффективность и значительно сэкономить на построении и поддержании собственной ИТ-инфраструктуры. Тенденции развития цифровых технологий из года в год демонстрируют высокую динамику изменений в части технологий, стандартов, сертификации, обновлений программного и аппаратного комплексов. Все это требует инвестиций от компании и постоянного совершенствования со стороны обслуживающего персонала, поэтому передача таких высокотехнологичных функций, как работа с цифровыми данными, на аутсорсинг –  сегодня наиболее правильное решение», – подчеркнул Денис Лысов, вице-президент – директор макрофилиала «Юг» ПАО «Ростелеком». 
«Виртуальный ЦОД» имеет гибкие настройки и позволяет клиентам самостоятельно создавать виртуальные машины с любой операционной системой из списка индивидуальных конфигураций серверов. Управлять системой можно с помощью простой панели, которая интуитивно понятна и не требует специфических знаний. «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную поддержку сервиса в режиме 24/7 и гарантирует полную защиту и конфиденциальность данных. Сервис легко подключается – необходимые для бизнеса ресурсы можно получить в режиме онлайн, достаточно оставить заявку на сайте компании. 
«Мы задействовали “Виртуальный ЦОД” для построения программной части муниципальной системы наблюдения во Владикавказе. Для такой задачи требовался достаточно вместительный сетевой ресурс с высокой степенью надежности, оперативной поддержкой и гибкими масштабируемыми функциями. Так как мы являемся органом исполнительной власти, то для нас так же важна была государственная сертификация. И как раз возможности «Ростелекома» сполна соответствуютнашим требованиям», – отметил Михаил Белый, советник главы администрации города Владикавказа. 
Получить подробную информацию об облачных услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 30 00. 

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