Волгоградцы стали чаще встречаться онлайн





Волгоградская область вошла топ-15 российских регионов по числу проведенных онлайн-встреч весной этого года. По сравнению с зимой их количество увеличилось на 10%, а использование ИИ-инструментов выросло более чем вдвое – на 105%. Такие данные показал анализ деловых встреч и мероприятий в регионе, проведенный цифровой экосистемой МТС.

Согласно исследованию, самым востребованным форматом у волгоградцев были интерактивные «встречи» – онлайн-события с участием всех подключенных. Именно этот формат пользователи выбирали чаще всего для деловых коммуникаций, совещаний, учебных мероприятий и вебинаров. Особый рост показали ИИ-инструменты – число их использований этой весной увеличилось более чем в два раза. Среди самых популярных – использование функции саммаризации, благодаря которой участники автоматически получают сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, ИИ-помощник и ИИ-маски.

Также изменились предпочтения пользователей по устройствам, говорится в исследовании. Жители региона стали чаще проводить онлайн-встречи с ноутбуков и компьютеров – рост составил 26%. Мобильные подключения также увеличились на 8%.



