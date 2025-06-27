Телеком

Волгоградцы стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкими

Телеком 27.06.2025 09:35
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27.06.2025 09:35


Жители региона всё чаще разделяют трафик из своего тарифа с родными и близкими. Согласно обезличенным данным МегаФона, с начала года количество клиентов, которые пользуются гигабайтами, минутами и смс вместе со своей семьёй, выросло почти на 18%. Организаторами семейных групп чаще выступают мужчины, которые составляют почти 54% общего числа владельцев групп.
В стране представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, активнее интересуются новыми тарифами и услугами. В «рейтинге джентльменов» России первые строчки занимают жители Таймырского и Ямало-Ненецкого АО, Чечни, Дагестана и Магаданской области. Здесь наблюдается самый высокий процент мужчин, которые создают «МегаСемьи». В десятку также входят Москва, Сочи, Челябинская область, Удмуртия и Коми.
Женщин среди владельцев семейных групп оказалось на треть меньше — на них приходится 42% от общего числа организаторов. Такая ситуация характерна почти для всех регионов страны. Нетипичная картина наблюдается лишь в Туве, Калмыкии и Бурятии. При этом в целом дамы стали создавать «мобильные семьи» на 23% активнее по сравнению с началом года. 
Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают россияне в возрасте 35-44 лет, их 41%. Далее следуют жители 45-54 (22%) и 25-34 лет, которые занимают 18%. Молодежь 18-24 лет чаще выступает в роли участника семейной группы – организаторами среди них оказалось всего 4%.
Данные аналитиков Облака Mail подтверждают тренд на «семейность» цифровых услуг. Пользователи всё чаще создают совместные папки и альбомы – в мае этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Чаще всего о возможности поделиться важными файлами задумываются пользователи в возрасте 35-44 лет, а это 38% аудитории сервиса. На втором месте пользователи 45-54 лет – 23%, далее – 25-34 лет (19%). На молодежь в возрасте 18-24 лет приходится всего 5%.
Обычно «мобильная семья» состоит из 2-3 человек — такой вариант актуален в 73% случаев, а средний расход трафика в месяц составляет 18-20 ГБ. «МегаСемья» позволяет подключить к своему тарифу сразу несколько абонентов, среди которых могут быть как близкие люди, так и M2M-устройства, которые потребляют трафик. Владелец сможет делиться гигабайтами, минутами и смс с участниками, при этом они не будут платить за связь. Можно поделиться не только своим тарифом, но и пользоваться безлимитами на мессенджеры и соцсети — именно эти бесплатные сервисы стали фаворитами года.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTRUYyFBzQ

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