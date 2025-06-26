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Число пользователей азартных игр выросло в 2025 году на 10% – big data Т2

Телеком 26.06.2025 12:13 Реклама
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26.06.2025 12:13 Реклама


Оператор проанализировал интерес клиентов к азартным играм: с начала года количество таких пользователей увеличилось на 10,5%. При этом женская аудитория прирастала быстрее: она увеличилась с января почти на 15%. Исследование социально-демографических характеристик аудитории показало, что мужчины с детьми почти в три раза реже интересуются гемблингом – их доля составляет 27%. У женщин наличие детей не оказывает влияния на этот интерес: аудитория делится пополам.
В основном на сайты и в приложения азартных игр заходят люди в возрасте 36-40 лет и 41–45 лет. Их доли распределились почти равномерно: 18% и 17% соответственно. По 12% занимают миллениалы в возрасте 31-35 лет и пользователи, которым 46-50 лет. На четвертом месте находятся зумеры: на их долю пришлось 9% от общего количества интересующихся гемблингом.
На начало года доля игроков-мужчин составляла 59%, а женщин – 41%. С начала года количество женщин, которые заходят на соответствующие площадки, увеличилось на 14,7%, тогда как мужчин стало только на 6% больше. По итогам мая аудитория игроков распределяется следующим образом: 57% мужчин против 43% женщин.
Фото: нейросеть qwen
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