Телеком

В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологию

Телеком 27.06.2025 15:38 Реклама
0
27.06.2025 15:38 Реклама


Билайн первым среди операторов запускает технологию Branded Call при подключении сервиса «Этикетка».
Не только название, но и лого звонящей компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют   билайн бизнес и бренд смартфонов и персональных устройств TECNO. 
Branded Call — глобальный тренд в области голосовой связи, который активно внедряют операторы по всему миру, а производители обеспечивают поддержку устройств. Билайн стал первым среди операторов в России, внедрившим эту технологию в собственной сети, в то время как бренд TECNO стал первым производителем, поддержавшим нововведение. 
С новым решением звонок от компании выглядит на экране смартфонов TECNO так же привычно, как звонок от знакомого человека, чей номер записан в контактах. Также услуга Branded Call позволяет указать цель звонка. Вместе с верифицированным логотипом это помогает пользователю быстрее понять, от кого поступает вызов и принять решение об ответе. Для абонентов Билайна новинка абсолютно бесплатна. Поддержка на смартфонах TECNO не требует установки дополнительных приложений. 
Для бизнеса Branded Call — это новый уровень узнаваемости бренда и инструмент повышения эффективности клиентских коммуникаций. Реальное увеличение конверсии звонков до 40% уже отметили более 1000 компаний, ранее подключивших сервис «Этикетка» от билайн бизнес. 
Но главное — технология Branded Call подключается только в рамках сервиса «Этикетка» от Билайна, а значит, информация о звонящей компании проходит проверку на достоверность у оператора. Таким образом, Билайн совместно с TECNO помогают улучшить пользовательский опыт, повысить доверие к входящим вызовам и не пропускать важные звонки, когда, например, звонит курьер или представитель компании, с которым запланирована встреча. 
Билайн активно продолжает исследования глобальных тенденций в сфере маркировки вызовов. Компания регулярно изучает и тестирует новые подходы и инновационные решения, позволяющие оперативно обеспечивать высокий уровень развития сервиса. Это работа позволяет расширять возможности «Этикетки» и внедрять наиболее востребованные пользователями функции.
Согласно оценке аналитического агентства GFK, доля TECNO на рынке смартфонов РФ по итогам 1 квартала 2025 года составила 14%. Сейчас услуга доступна только на смартфонах TECNO, однако технически может быть реализована на устройствах и других производителей. билайн бизнес уже фиксирует высокую эффективность услуги и прорабатывает внедрение Branded Call с другими ведущими компаниями.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xWs1mA

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
27.06.2025 09:35
Телеком 27.06.2025 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2025 12:13 Реклама
Телеком 26.06.2025 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2025 11:07
Телеком 25.06.2025 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2025 16:31 Реклама
Телеком 24.06.2025 16:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.06.2025 17:24 Реклама
Телеком 20.06.2025 17:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.06.2025 13:40
Телеком 20.06.2025 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.06.2025 14:21 Реклама
Телеком 19.06.2025 14:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.06.2025 09:16
Телеком 19.06.2025 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2025 16:32
Телеком 18.06.2025 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.06.2025 15:39 Реклама
Телеком 16.06.2025 15:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2025 14:43 Реклама
Телеком 11.06.2025 14:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2025 12:32 Реклама
Телеком 11.06.2025 12:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2025 14:53 Реклама
Телеком 06.06.2025 14:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.05.2025 14:12 Реклама
Телеком 30.05.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.05.2025 09:42
Телеком 30.05.2025 09:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:17
Умер 6-летний Артем Комаров из Волгограда, которому собрали на лечение 23 млнСмотреть фотографии
16:11
Первый пошел: огромный тополь расплющил иномарку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:48
Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»Смотреть фотографии
15:38
В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологиюСмотреть фотографии
15:17
Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторовСмотреть фотографии
14:55
Волгоградцев предупредили о шторме до конца сутокСмотреть фотографии
14:39
ФАС преждевременно заявила о возврате в бюджет Волгоградской области 156 миллионовСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО отца пятерых детейСмотреть фотографии
13:37
«Пока я воевал, они жили в аду»: боец СВО откровенно рассказал о страданиях его детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:20
«Красный октябрь» автоматизирует систему медицинских осмотровСмотреть фотографии
12:50
Волгоградской компании грозит штраф 48 млн рублей за подкуп железнодорожниковСмотреть фотографии
12:19
Упавшее дерево остановило движение трамваев №13 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Гигантский портрет военкора Татарского появился в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:00
Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на Кубке России в КазаниСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде Андрей Бочаров обсуждает с молодежью концепцию речного фасадаСмотреть фотографии
11:08
Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВОСмотреть фотографии
11:00
Прокуратура подключилась к проверке издевательств над детьми бойца СВОСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде продолжились работы по благоустройству пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
«Золотые руки»: сотрудников рабочих специальностей ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкимиСмотреть фотографии
09:14
«Вали к папаше ублюдочному!»: видео издевательств волгоградки над детьми бойца СВО проверяет полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Три самолета не долетели до Волгограда из-за мер РосавиацииСмотреть фотографии
08:23
Движение по мосту под Волгоградом открыли после проверки саперовСмотреть фотографии
08:13
«Просто сидим в самолете»: пассажиры рейса Москва-Волгоград пожаловались за изматывающую ночьСмотреть фотографии
07:46
Минобороны: в Волгоградской области ночью уничтожили 13 БПЛАСмотреть фотографии
07:04
Росавиация открыла для судов воздушную гавань ВолгоградаСмотреть фотографии
06:53
Работают саперы: под Волгоградом закрыли мост после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
06:14
Самолет рейса Москва – Волгоград побывал за ночь на двух запасных аэродромахСмотреть фотографии
05:31
В Волгограде ввели ограничения на прием и выпуск самолетовСмотреть фотографии
21:18
Волгоградец лишился Volkswagen и Kaiyi из-за полумиллионного долга по штрафамСмотреть фотографии
 