Расследования

«Нужны подушки и кровати»: уволенный глава Калачевского района Волгоградской области просил у предпринимателей 800 тысяч рублей

Расследования 25.11.2020 20:08
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25.11.2020 20:08


Стало известно, что могло послужить причиной ухода с должности главы Калачевского района Петра Харитоненко. Как сообщает ИА «Высота 102», в распоряжении которого оказался любопытный документ, Петр Харитоненко в октябре обратился к местным предпринимателям с просьбой проспонсировать обустройство ковидного госпиталя на базе Калачевской ЦРБ. «Во все времена, лихие и тучные, находились на Руси люди, чьи сердца всегда были открыты к слабым, неимущим, увечным. Благотворительность – это особая черта русского народа, которая ярко проявляется в годы трудные», - так начиналось обращение главы района. Далее глава района напомнил о тяжелой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и информировал о выделении из бюджета 2,1 миллиона рублей на развертывание ковидного госпиталя на базе Калачевской ЦРБ. Эти деньги, говорится в письме, пошли на проведение кислородной разводки, организацию санпропускника и приобретение медоборудования. Однако, далее сообщал Петр Харитоненко, этого крайне недостаточно, так как необходимы еще средства на закупку кроватей, постельного белья, подушек, одноразовой посуды и т.д. – всего, посчитал глава района, на 800 тысяч рублей. В связи с этим Петр Харитоненко попросил предпринимателей оказать посильную финансовую помощь, направив средства на благотворительный счет Калачевской ЦРБ. 

По сведениям информагентства, это обращение возмутило некоторых предпринимателей, которые пожаловались на главу района в администрацию Волгоградской области. Сегодня же стало известно, что Петр Харитоненко подал заявление об отставке и оно было подписано. Чиновник руководил районом с 27 сентября 2014 года.
Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось пообщаться с Петром Харитоненко. В приемной сообщали, что он занят на совещании, а потом – «уехал на территорию». Журналист оставил свой телефон в приемной администрации района, однако Петр Николаевич не перезвонил. 

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