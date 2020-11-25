В Волжском сгорела маршрутка

Происшествия 25.11.2020 09:49
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25.11.2020 09:49
Происшествие случилось накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании «Газели» поступило в десять часов утра на пульт диспетчера. На улице Александрова горел моторный отсек автомобиля «Газель» 2005 года выпуска на площади 4 кв.м. Маршрутку потушили за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
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