Волгоградские налоговики отчитались о работе в "ковидный" период

Экономика 24.11.2020 16:17
0
24.11.2020 16:17
За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 73,2 млрд рублей налоговых платежей с темпом роста 2,2 %. Такие данные озвучила сегодня пресс-служба УФНС России по Волгоградской области. В консолидированный бюджет РФ поступило 201 млрд рублей с темпом роста 110%.
Объем налоговых поступлений, полученный по итогам работы в январе-октябре текущего года, позволил реализовать право налогоплательщиков на возврат излишне уплаченных налогов.
Так, за 10 месяцев на банковские счета физических лиц было возвращено 3 млрд рублей налога на доходы физических лиц, а на расчетные счета юридических лиц перечислено 1,4 млрд рублей излишне уплаченного налога на прибыль. Эти показатели на 4,4% и 2,4 раза соответственно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. По данным налоговых деклараций по налогу на прибыль налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами региона, за 9 месяцев 2020 года доходы организаций выросли на 12,3 млрд рублей или 2,4 % и составили 527 млрд рублей. База для исчисления налога на прибыль выросла на 4 млрд рублей или 18 % и составила 27 млрд.рублей.
Как следствие вырос и налог к уплате, который составил 5,3 млрд рублей с ростом на 0,7 млрд рублей или 16%.
В период коронавирусных ограничений взаимодействие с налогоплательщиками осуществлялось дистанционно с помощью технологических сервисов. Сервис ФНС во многом обеспечил реализацию Постановлений Правительства РФ, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии.
Свыше 21 тысячи налогоплательщиков региона получили 1,5 млрд рублей, в том числе на выплату заработной платы своим работникам. Более 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в виде освобождения или переноса сроков уплаты налогов на сумму 764 млн рублей.
Введенный мораторий на инициирование процедур банкротства по 19 налогоплательщикам на сумму задолженности 225 млн рублей помог сохранить бизнес и рабочие места. Востребованной мерой поддержки в этот период стало предоставление отсрочки по налоговым платежам. Были приняты решения о предоставлении отсрочки на общую сумму 323 млн рублей. Более 17 тысяч граждан Волгоградской области, зарегистрированных в качестве "самозанятых", смогли получить поддержку в виде налогового вычета в размере 12 тысяч рублей.
Реклама
Банк «Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктов24.11.2020 17:49
Экономика 24.11.2020 17:49
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%24.11.2020 16:22
Экономика 24.11.2020 16:22
Дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в «Волга-Раст-Октава»24.11.2020 15:56
Экономика 24.11.2020 15:56
Сбербанк одобрил заявок на проектное финансирование с эскроу на сумму около 2 трлн рублей24.11.2020 14:52
Экономика 24.11.2020 14:52
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд рублей под управление искусственного интеллекта24.11.2020 12:59
Экономика 24.11.2020 12:59
В Минфине РФ назвали размер госдолга Волгоградской области24.11.2020 10:21
Экономика 24.11.2020 10:21
Сбер поделился с другими компаниями своими лучшими HR-практиками23.11.2020 17:43
Экономика 23.11.2020 17:43
ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах23.11.2020 16:34
Экономика 23.11.2020 16:34
Открытие Research: российский автомобильный рынок из-за пандемии по итогам 2020 года упадет на 15%23.11.2020 14:08
Экономика 23.11.2020 14:08
Как открыть вклад с доходностью фондового рынка?23.11.2020 09:09
Экономика 23.11.2020 09:09
Бизнес Волгоградской области потеряет 20 млрд рублей прибыли за «вирусный» год23.11.2020 08:45
Экономика 23.11.2020 08:45
На призыв губернатора к чиновникам предоставить автомобили врачам откликнулся бизнес23.11.2020 08:02
Экономика 23.11.2020 08:02
В Волгограде «Красный Октябрь» затевает банкротство партнера-должника21.11.2020 19:47
Экономика 21.11.2020 19:47
Голосовой бот Сбера принимает более 20 млн звонков ежемесячно20.11.2020 14:40
Экономика 20.11.2020 14:40
ВТБ расширяет сотрудничество с крупнейшими волгоградскими ВУЗами20.11.2020 12:17
Экономика 20.11.2020 12:17
Реклама