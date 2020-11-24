Экономика

Волгоградские налоговики отчитались о работе в "ковидный" период

Экономика 24.11.2020 16:17
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24.11.2020 16:17


За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 73,2 млрд рублей налоговых платежей с темпом роста 2,2 %. Такие данные озвучила сегодня пресс-служба УФНС России по Волгоградской области. В консолидированный бюджет РФ поступило 201 млрд рублей с темпом роста 110%.
Объем налоговых поступлений, полученный по итогам работы в январе-октябре текущего года, позволил реализовать право налогоплательщиков на возврат излишне уплаченных налогов.

Так, за 10 месяцев на банковские счета физических лиц было возвращено 3 млрд рублей налога на доходы физических лиц, а на расчетные счета юридических лиц перечислено 1,4 млрд рублей излишне уплаченного налога на прибыль. Эти показатели на 4,4% и 2,4 раза соответственно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. По данным налоговых деклараций по налогу на прибыль налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами региона, за 9 месяцев 2020 года доходы организаций выросли на 12,3 млрд рублей или 2,4 % и составили 527 млрд рублей. База для исчисления налога на прибыль выросла на 4 млрд рублей или 18 % и составила 27 млрд.рублей.
Как следствие вырос и налог к уплате, который составил 5,3 млрд рублей с ростом на 0,7 млрд рублей или 16%.

В период коронавирусных ограничений взаимодействие с налогоплательщиками осуществлялось дистанционно с помощью технологических сервисов. Сервис ФНС во многом обеспечил реализацию Постановлений Правительства РФ, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии.
Свыше 21 тысячи налогоплательщиков региона получили 1,5 млрд рублей, в том числе на выплату заработной платы своим работникам. Более 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в виде освобождения или переноса сроков уплаты налогов на сумму 764 млн рублей.
Введенный мораторий на инициирование процедур банкротства по 19 налогоплательщикам на сумму задолженности 225 млн рублей помог сохранить бизнес и рабочие места. Востребованной мерой поддержки в этот период стало предоставление отсрочки по налоговым платежам. Были приняты решения о предоставлении отсрочки на общую сумму 323 млн рублей. Более 17 тысяч граждан Волгоградской области, зарегистрированных в качестве "самозанятых", смогли получить поддержку в виде налогового вычета в размере 12 тысяч рублей.

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